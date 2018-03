Inserita in Cronaca il 03/03/2018 da Direttore BUSETO PALIZZOLO: RUBANO LEGNA DAL BOSCO SCORACE 2 ARRESTI DEI CARABINIERI Operazione di servizio conclusa dal personale della Stazione di Buseto Palizzolo guidato sul campo dal Maresciallo Capo Giuseppe Di Pietra, che hanno tratto in arresto in flagranza di reato LABITA Vincenzo e FIORDILINO Andrea entrambi residenti a Buseto Palizzolo; il primo incensurato classe ’39 e il secondo già gravato da precedenti di polizia classe ’84.

I Carabinieri di Buseto Palizzolo, dopo un ordinario servizio di pattuglia nella mattinata di lunedì 1° marzo, avevano notato all’interno di Bosco Scorace, area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico, la presenza di circa 15 quintali di alberi già abbattuti e tagliati.

I militari, pensando che quei tronchi di eucalipto facessero gola a qualcuno decidevano, già dalle prime ore della stessa sera, di effettuare un servizio di appostamento finalizzato ad osservare eventuali movimenti sospetti. Il servizio di osservazione, protrattosi per tutta la notte, alla fine ha dato i suoi frutti: infatti, intorno alle ore 06:30 della mattina del 2 marzo i Carabinieri, mimetizzatisi tra la vegetazione, hanno notato due uomini che, dopo essersi avvicinati con fare guardingo al legname a bordo di un pick-up di colore verde, hanno iniziato a caricare la legna sul veicolo, sotto gli occhi attenti dei Carabinieri che intervenivano dichiarando in arresto i 2 soggetti in flagranza di reato per il reato di furto aggravato.

Dopo la compilazione degli atti di rito e il fotosegnalamento effettuato presso gli uffici della Compagnia di Alcamo, i rei sono stati tradotti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni, in atteso dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.