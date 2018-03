Inserita in Cultura il 03/03/2018 da Direttore Il Teatro L’Idea festeggia l’8 marzo un classico di grande attualità: Lysistrata di Aristofane nella rivisitazione di Valentina Ferrante. Un divertentissimo adattamento della famosa commedia di Aristofane che affronta con impegno il tema universale della guerra. Il sesso fa muovere il mondo. Lysitrata lo sa, ne è convinta e mette in atto uno stratagemma creativo e surreale. Tutte le donne greche dovranno astenersi dai rapporti sessuali con i mariti finché la guerra del Peloponneso non sarà cessata. Un grido contro la guerra dirompente proprio perché proviene da chi porta la vita dentro e ne comprende appieno il valore.

Lysistrata, con la spregiudicatezza propria della grande tradizione comica, propone un ribaltamento dei ruoli uomo-donna e insieme un riscatto femminile nella guerra tra i generi, trasformando il desiderio sessuale in un arma di potere in grado di ristabilire la quiete e la tranquillità.