L´ASD Bianco Arancio Petrosino: perfezionato il tesseramento dell´attaccante Giuseppe D´Alberti, classe 1986

Inserita in Sport il 03/03/2018 da Direttore LŽASD Bianco Arancio Petrosino: perfezionato il tesseramento dellŽattaccante Giuseppe DŽAlberti, classe 1986 LŽASD Bianco Arancio Petrosino comunica di aver perfezionato il tesseramento dellŽattaccante Giuseppe DŽAlberti, classe 1986. Per DŽAlberti, in realtà, è un graditissimo ritorno in quanto nella società giallorossa ha già rivestito tutti i ruoli e le cariche possibili, da piccolo atleta delle giovanili ad atleta della prima squadra, da allenatore del settore giovanile ad allenatore della prima squadra e addirittura, per due anni, il ruolo di vice-presidente. DŽAlberti, che nellŽottobre 2017 ha dovuto forzatamente lasciare il gruppo in quanto motivi personali lo spingevano allŽestero, si è messo a disposizione del tecnico Vito Campo e del suo staff in vista di questo rush finale di “regular season” ed è già abile ed arruolabile per il match casalingo di domani contro il Castellammare, valido per la 12° giornata (5° del girone di ritorno) del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/2018. I giallorossi petrosileni dovranno però fare di necessità virtù, in quanto la lista degli assenti sarà lunghissima. Oltre al lungodegente Bonafede, alle prese con i postumi di una frattura al polso rimediata nel match esterno contro il Real Paolini e a Pantaleo, mai potuto impiegare in questo campionato e ormai ai margini del gruppo, si conteranno altre pesanti assenze nel reparto offensivo quali quelle di Montalto che ha subito la rottura del menisco del ginocchio sinistro nellŽamichevole giocata a Mazara del Vallo (Tp) contro la S.C. Mazarese 2. Non saranno del match nemmeno Gabriele, alle prese col riacutizzarsi di un problema muscolare allŽadduttore della gamba destra, Bilardello, fuori sede per motivi personali (così come lo stesso mister Campo), e con ogni probabilità Barraco che in settimana non si è potuto allenare per impegni personali.

EŽ rientrato invece regolarmente in gruppo Ben Dziri.

Ecco la lista dei 19 convocati da mister Vito Campo:



Portieri: De Pasquale, Angileri;

Difensori: Genovese, Isaia, Paladino, Pellegrino, Piccione, Saladino.

Centrocampisti: Ben Dziri, Barraco, Catania, Lodato, Lombardo, Consentino, Gandolfo.

Attaccanti: Felicetti, Oliva, Panitteri, DŽAlberti.



Nel match di andata disputato al “Giovanni Matranga” di Castellammare del Golfo (Tp) il 9 dicembre 2017 gli uomini dellŽallora tecnico Antonio Alagna si arresero per 2-1 ai quotati avversari, con rete illusoria dello 0-1 siglata da Piccione.