Inserita in Politica il 02/03/2018 da Direttore L’Associazione Abilmente Uniti omaggia il Primo Cittadino, il sindaco di Mazara del Vallo Cristaldi L’Associazione ‘Abilmente Uniti’ ha voluto consegnare al Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, una targa di ringraziamento per l’impegno dimostrato in favore del sociale e per aver contribuito alla realizzazione del ‘Carnevale da Favola’ organizzato dalla stessa associazione con il patrocinio oneroso della Città. Il Sindaco Cristaldi ha apprezzato il pensiero e si è complimentato con l’Associazione per le interessanti iniziative portate avanti.