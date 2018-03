Inserita in Salute il 02/03/2018 da Direttore INSEDIATO IL NUOVO DIRETTORE SANITARIO DELL’ASP TRAPANI. BAVETTA: CON REQUIREZ RADDOPPIAMO IMPEGNO PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA Si è insediato questa mattina il nuovo direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani Salvatore Requirez. Insieme al commissario dell’ASP Giovanni Bavetta e al direttore amministrativo Rosanna Oliva ha incontrato tutti i capi dipartimento e i direttori dei presidi ospedalieri e dei distretti sanitari dell’azienda.



“Sono alla mia sesta direzione strategica aziendale – ha detto Requirez - quindi non sono emozionato. Sono invece entusiasta, perché è palpabile già la voglia di fare che emerge in questo primo incontro da parte di tutti. Non voglio fare programmi, ma opererò per migliorare la cosiddetta autosufficienza, cioè per abbassare l’indice di fuga dei nostri pazienti verso altre aziende, per un’equa disponibilità dell’offerta sanitaria e presterò una particolare attenzione all’abbattimento delle liste d’attesa”.







“Siamo un’azienda di grandi potenzialità - ha aggiunto Bavetta – che crede nel rapporto umano, nelle scelte meritocratiche e nelle innovazioni. Credo nel lavoro di squadra e per questo, pur essendo medico, ho voluto un direttore sanitario, figura che in questi mesi ho assunto io, cosicché da oggi raddoppiamo l’impegno verso l’assistenza sanitaria per i nostri cittadini. Desidero anche che il dottor Requirez, per la sua esperienza, presieda tutte le commissioni per le figure apicali delle strutture complesse che abbiamo bandito e che bandiremo. Insieme alle assunzioni che stiamo facendo dallo scorso agosto - conclude Bavetta - e al modello organizzativo degli ospedali per intensità di cura che vogliamo attuare, possiamo contribuire a cambiare positivamente il volto il questa azienda”.