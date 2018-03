Inserita in Cultura il 02/03/2018 da Direttore Sicilia/ Beni culturali/ Sgarbi: “Dalla Cgil, che non rappresenta la maggioranza dei dipendenti, posizioni politiche. Musei regolarmente aperti” Sicilia/ Beni culturali/ Sgarbi: “Dalla Cgil, che non rappresenta la maggioranza dei dipendenti, posizioni politiche. Musei regolarmente aperti”



L’assessore regionale dei beni culturali, Vittorio Sgarbi replica ai sindacalisti della Cgil Clara Crocè e Franco Campagna che in una nota alla stampa hanno annunciato la proclamazione dello stato di agitazione ritenendo che l’assessorato non stia rispettando gli accordi sull’apertura dei siti archeologici e dei musei nelle giornate festive.



“Ancora una volta – spiega l’assessore – con un atteggiamento più di contrapposizione politica che di tutela dei lavoratori, la Cgil, che, è bene precisarlo, non è rappresentativa della maggioranza dei dipendenti del settore, prospetta presunte inadempienze e scenari di inefficienza che non hanno alcun fondamento, a tal punto da far credere che sia a rischio l’apertura dei musei.



Questo atteggiamento ricattatorio è inaccettabile. Noi abbiamo grande rispetto per i sindacati, ma non si possono continuamente trasmettere all’esterno allarmi infondati.



Altro che “comportamento anti sindacale”: saremo noi a valutare, qualora continuasse questa campagna di disinformazione, di adire le vie legali per il danno di immagine che viene arrecato al sistema dei beni culturali siciliano che, è bene ricordarlo, vive di visitatori che non devono essere disorientati ma incoraggiati. Un sindacato serio, che ha a cuore la tutela degli interessi pubblici prima ancora che quelli dei singoli associati, non può sottovalutare la portata di certe esternazioni frutto, evidentemente, solo del clima elettorale”