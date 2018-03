Inserita in Politica il 02/03/2018 da Direttore Appello al voto di Anna Maria Angileri, candidata per il Partito Democratico alla Camera dei Deputati pe il collegio plurinominale di Trapani-Marsala-Bagheria Appello al voto



Cari cittadini,



sono la vostra candidata Anna Maria Angileri. Scrivervi per me è un onore, ritrovarmi ad affrontare un impegno così importante è stato momento di intenso confronto con tutti gli elettori.



So che il disincanto politico ha preso il sopravvento ma non cediamo allo scetticismo, andiamo a votare.



E´ importante per il bene dell´Italia, per il nostro futuro e per quello dei nostri figli.



La disaffezione non può avere la meglio, abbiamo il dovere/diritto di scegliere chi ci rappresenterà senza il populismo che farebbe cadere il Paese nel caos.



Serve l´aiuto di tutti per il rilancio dell´Italia, per la continuità delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.



Non lasciamo che altri possano annullare i traguardi raggiunti e la conquista di diritti non negoziabili come il Biotestamento, le Unioni Civili, la legge del Dopo di Noi.



Non possiamo nemmeno dimenticare gli altri traguardi raggiunti come la creazione di un milione di posti di lavoro, l´aumento dell´export, il sostegno alle famiglie e gli 80 euro che hanno certamente aiutato le fasce deboli.



Non elencherò tutto quello che il centro sinistra ha fatto, non oggi.



Agli indecisi e ai disillusi dico di guardare avanti, verso il futuro. Il clima è positivo, possiamo essere il primo gruppo parlamentare e quindi continuare a mantenere l´autorevolezza dell´Italia. Riprendiamoci la speranza, la fiducia e la capacità di fare squadra.



Ti chiedo di andare a votare domenica 4 marzo, votare PD perchè è il vero voto utile.



Sono l´unica candidata marsalese che può realmente essere eletta al Parlamento nazionale. Riscopriamo un sano campanilismo, facciamo in modo che questo nostro territorio diventi il protagonista di una politica di sviluppo.



Traduciamo le vostre osservazioni e richieste in atti parlamentari, concretizzerò il mio impegno per difendere e tutelare questa terra.



Voi con il vostro voto sarete decisivi, il cammino per la ricostruzione del Paese è già iniziato, solo il Partito Democratico è in grado di offrire questa prospettiva e di assumersi tale responsabilità.



Il tuo voto non è un numero, è un valore aggiunto.



E adesso andiamo avanti, insieme.



Domenica 4 marzo vota la competenza e l´impegno



Vota Anna Maria Angileri, Vota Partito Democratico