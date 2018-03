Inserita in Cultura il 02/03/2018 da Direttore Associazione socio-culturale "Carlo Scaduto"- Mostra conferenza "Essenza di donna" 8 marzo 2018 L’associazione socio-culturale “Carlo Scaduto”, con il patrocinio del Comune di Paceco, l’8 marzo 2018 alle ore 18.00 inaugurerà la mostra dell’artista Franco Agate “Essenza di donna”.



Interverranno il Prof. Peppe Occhipinti, la Prof.ssa Giovanna Bertuglia, Don Vincenzo Basiricò, la Dott.ssa Alberta Camuto, per approfondire le seguenti tematiche: La donna nell’arte, La donna nella storia, La donna nella fede, Essere donna: identità come differenza.



La mostra resterà aperta fino al 16 marzo secondo gli orari di apertura della Biblioteca (Lunedì, martedì e giovedì pomeriggio, mercoledì e venerdì mattina).