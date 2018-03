Inserita in Cultura il 02/03/2018 da Direttore Il Comune di Favignana aderisce all’iniziativa ‘GARDENSIA 2018’, evento di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso da AISM per sostenere la ricerca scientifica, Il Comune di Favignana aderisce, assieme alla parrocchia, all’iniziativa ‘GARDENSIA 2018’, che si terrà sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 marzo in 5 mila piazze italiane.



Gardensia è il nuovo appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - per sostenere la ricerca scientifica, in occasione di una ricorrenza importante: i primi 50 anni dell’Associazione.



Anche sull’isola di Favignana, in Piazza Matrice, a fianco alla Chiesa, un gruppo di volontari distribuirà sia piante di Gardenia che di Ortensia, offrendo l’opportunità di scegliere un fiore, o entrambi, e invitando a sostenere la ricerca e tutti i servizi di assistenza e supporto all’autonomia per le persone con SM seguite attraverso le strutture territoriali dell’AISM – onlus, la cui sede nazionale è a Genova.



I fondi raccolti saranno destinati proprio al finanziamento della ricerca scientifica per sconfiggere la Sclerosi Multipla.



“Aderiamo volentieri all’iniziativa e alla raccolta fondi - dice l’assessore Tiziana Torrente, con delega alle Politiche Sociali e al Volontariato – sperando di poter contribuire al finanziamento della ricerca, e che la stessa possa al più presto raggiungere l’obiettivo di trovare la cura per la sclerosi multipla. AISM rappresenta l’eccellenza nel suo campo e dà lustro al nostro Paese”.

La presenza dei volontari e´ prevista il 3 marzo dalle ore 17.30 alle 19, il 4 marzo dalle ore 10.30 alle 12 e l´8 marzo dalle ore 10.30 alle 12.