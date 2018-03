Inserita in Politica il 02/03/2018 da Direttore Davide Ficarra, candidato Potere al Popolo: «Solidali con le mobilitazioni per salvare l´aeroporto di Trapani-Birgi» "Siamo solidali con le iniziative popolari che in queste ore e nei prossimi giorni si terranno a Trapani ed in provincia per scongiurare la grave crisi che ha investito l´aeroporto Vincenzo Florio mettendo a rischio la stagione turistica trapanese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro", lo dichiara Davide Ficarra candidato per Potere al Popolo nel collegio uninominale del Senato di Marsala.



Potere al Popolo è l´unica organizzazione politica che chiede la trasformazione dell´aeroporto militare in uno scalo interamente civile per trasformarlo in un grande scalo commerciale e turistico al servizio del territorio. Solo avendo a disposizione un grande aeroporto interamente civile si potrà aprire lo scalo trapanese a nuovi vettori internazionali liberandosi dai diktat di Ryanair, si potranno rilanciare turismo e commercio ed il Vincenzo Florio potrà finalmente finire di produrre passività che gravano sui bilanci dei comuni trapanesi. Ci faremo promotori dopo le elezioni politiche, continua l´esponente di Potere al Popolo, di una campagna e di una mobilitazione per convertire ad uso civile la base militare.