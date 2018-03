Inserita in Cultura il 02/03/2018 da Direttore Trapani: domenica 4 Marzo la terza tappa della visita del Parco Archeologico di Selinunte, il santuario della Malaphoros Si svolgerà Domenica 4 Marzo la terza tappa della visita del Parco Archeologico di Selinunte organizzato dal Gruppo Archeologico Selinunte .



Dopo la visita della collina orientale e del baglio Florio del mese di Gennaio e quella dell´acropoli dello scorso 4 Febbraio , la terza tappa si incentrerà sul santuario della Malaphoros (con una breve escursione alla sorgente della Gaggera) e sull´insediamento tardoantico alla foce del fiume Modione ed in particolare al cosiddetto edificio battesimale.



L´appuntamento è per le ore 9,45 al parcheggio dell´acropoli, cui potrà accedersi muniti di biglietto gratuito da ritirare alla biglietteria.



Prima dell´inizio della visita sarà possibile per i soci ritirare le tessere e, per tutti gli altri, formalizzare la richiesta di adesione.