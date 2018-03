Inserita in Cronaca il 01/03/2018 da Direttore TRAPANI: EVADE DAI DOMICILIARI. ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nel territorio di competenza, hanno tratto in arresto Di Dio Enrico cl.97per evasione dagli arresti domiciliari.

Nella pomeriggio di ieri, mercoledì 28 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, durante lo svolgimento dei consueti controlli dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, si portavano presso l’abitazione del Di Dio e, rilevata l’assenza del soggetto, si attivavano immediatamente per trovarlo. Il trasgressore veniva rintracciato con successo nelle vicinanze della suddetta abitazione mentre rincasava di corsa.



Data la palese violazione alle prescrizioni impostegli l’uomo veniva arrestato e condotto in caserma per la redazione degli atti di rito e successivamente tradotto presso la casa circondariale “San Giuliano” di Trapani a disposizione dell’A.G. competente.

Quello di ieri non stato il primo tentativo di evasione dagli arresti domiciliari dell’uomo che, già in passato, è stato arrestato dalle forze dell’ordine per la commissione del medesimo reato.