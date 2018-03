Inserita in Economia il 01/03/2018 da Direttore Corso BLS-D per gli uomini della Guardia Costiera di Pantelleria Nei giorni 9 e 23 febbraio 2018 si sono svolti presso l’Ufficio Circondariale Marittimo

di Pantelleria, al Comando del Tenente di Vascello (CP) Sergio Maria Peluso, i corsi di B.L.S.D. (Basic Life Support and Defibrillation) in collaborazione con l’associazione “Salvamento Agency”.



Il piano didattico, strutturato in una parte teorica seguita da una parte pratica (con simulazioni di rianimazione su manichino) è stato tenuto dal presidente dell’Associazione Sig. Edoardo Famularo, coadiuvato dal Dott. Restivo Salvatore. Ai docenti va riconosciuto il merito per essersi concentrati sulle reali esigenze dei militari della Guardia Costiera, simulando anche, attraverso l’uso di piccoli manichini, di intervenire in soccorso a bambini.



Al predetto corso hanno preso parte gli uomini e le donne delle unità navali dipendenti, ai quali sono state fornite indicazioni su come gestire le iniziali fasi emergenziali prima dell’intervento del personale sanitario specializzato. Si tratta, senza dubbio, di un importante momento del percorso formativo dei militari della Guardia Costiera di Pantelleria, spesso chiamato ad intervenire a far fronte non solo alle richieste di soccorso lanciate, da distanze considerevoli, dai migranti provenienti dalle coste Nord Africane, ma anche alle chiamate di soccorso avanzate a vario titolo dal cluster marittimo. In quest’ottica il corso ha rappresentato un fondamentale momento di qualificata crescita culturale e operativa indispensabile per intervenire senza ritardo verso la salvaguardia della vita umana in mare, gestendo le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi durante le fasi di soccorso in mare.