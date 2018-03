Inserita in Cultura il 01/03/2018 da Direttore Castellammare del Golfo. “Valorizzare il patrimonio storico-artistico: itinerario tra restauro e ricostruzione” l´obiettivo dei due progetti che verranno presentati sabato 3 marzo «Valorizzare il patrimonio storico artistico con il restauro e la ricostruzione dei nostri beni culturali, intesa anche come percorso di memoria». Lo affermano il sindaco Nicolò Coppola e l’assessore ai Lavori Pubblici Salvo Bologna annunciando la presentazione del plastico del castello arabo-normanno realizzato dal modellista Giuseppe Bosco in scala 1:50, ed il progetto di manutenzione e restauro della chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, che si trova in pieno centro storico.



I due progetti saranno presentati sabato 3 marzo 2018, alle ore 16,30, nella sala conferenze del castello arabo normanno di Castellammare, nel corso dell’incontro “La valorizzazione del patrimonio storico-artistico: itinerario tra restauro e ricostruzione”.



Il programma prevede i saluti del sindaco Nicolò Coppola e l’introduzione del vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Salvo Bologna. La dottoressa Maria Lombardo, ideatrice e curatrice della passeggiata turistica guiderà “Alla scoperta del centro storico di Castellammare” e gli architetti Giovanni Picciuca e Daniela Bandiera illustreranno il “Progetto di manutenzione e restauro della chiesa del Purgatorio”. Baldo Sabella, responsabile del castello arabo-normanno, illustrerà il nuovo percorso del polo museale “La Memoria del Mediterraneo”all’interno del castello ed il professore Giuseppe Vito Internicola parlerà de “Il nostro castello nella ricerca storica e nella ricostruzione di Giuseppe Bosco”. Seguirà la presentazione del plastico del castello arabo-normanno in scala 1:50, voluto dall´amministrazione comunale e realizzato dal modellista Giuseppe Bosco.



«La riproduzione del nostro castello è stata egregiamente realizzata, con dettagli curati e un lavoro certosino, dal nostro concittadino Giuseppe Bosco, così come suggerito dal responsabile del nostro castello arabo normanno, Baldo Sabella e rimarrà in esposizione in una delle sale del nostro polo museale –affermano il sindaco Nicolò Coppola ed il vicesindaco Salvo Bologna-. Una ricostruzione in polisterene rispondente sia dal punto di vista storico (con elementi come quella che era denominata la vasca regina), sia architettonico e sociale con la riproposizione di antichi mestieri. Realizzata in circa un anno è un’opera certamente da ammirare. Per questo invitiamo ad essere presenti sabato quando saranno illustrati i dettagli dell’opera e contestualmente presenteremo un altro importante progetto, quello che riguarda il restauro della centrale e storica chiesa delle Anime Sante del Purgatorio».