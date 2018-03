Inserita in Politica il 01/03/2018 da Direttore MARSALA, POLITICHE 2018. INFORMAZIONI UTILI PER GLI ELETTORI L´Ufficio Elettorale del Comune di Marsala comunica che domani, venerdì 2 marzo, e sabato 3 – giornate che precedono le Elezioni Politiche, fissate per domenica prossima – il servizio al pubblico sarà svolto in orario continuato, dalle ore 9 alle ore 18. Ciò, al fine di andare incontro con largo anticipo alle diverse esigenze dei cittadini-elettori.



Questi, in particolare, sono invitati a verificare per tempo di essere in possesso della tessera elettorale e che la stessa abbia ancora spazi vuoti in cui apporre la timbratura dell´avvenuto esercizio di voto. In ogni caso, occorrerà rivolgersi all´Ufficio Elettorale di via Garibaldi (0923993.346-276) che – tra l´altro – domenica 4 marzo resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7 alle ore 23.



Si ricorda inoltre che il Comune di Marsala renderà operativo – per l´intera giornata di domenica 4 marzo - il servizio trasporto degli elettori che hanno difficoltà a deambulare. Per richiederlo, occorre chiamare il numero cellulare 3890590905: il mezzo comunale trasferirà l´elettore dal proprio domicilio alla sezione elettorale di appartenenza e viceversa.