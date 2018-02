Inserita in Sport il 28/02/2018 da Direttore Torna il fitness tra le bellezze della città: è di nuovo Street Workout domenica 15 aprile a Mazara del Vallo Fitness all´aria aperta tra le bellezze naturali e storico- architettoniche della città, cuffie wireless per un impatto sonoro zero, passione, energia e voglia di condividere. Varianti a parte, la formula dello Street Workout Italia è la stessa dello scorso anno, quando- nata da un´idea del presenter Simone Massaro- ha spopolato in tutta Italia e ha visto la Sicilia quale una delle sue prime location ideali.



"La ricchezza delle bellezze naturali e architettoniche della Sicilia, e il clima mite- spiega uno degli organizzatori di Street Workout per la provincia di Trapani, Emanuele Sammartano- si prestano perfettamente a questo nuovo modo di vivere il fitness, che piace a tanti anche perché incentiva la condivisione e la socializzazione tra i partecipanti". "Visto il successo che ha avuto lo scorso anno- continua- e la stagione primaverile in arrivo, non potevamo non riproporlo".



Così, domenica 15 aprile, Mazara del Vallo sarà di nuovo "la palestra all´aria aperta" per gli appassionati di sport che parteciperanno all´evento.



"Insieme alle altre due organizzatrici Giovanna Asaro e Sabrina Asaro, e a tantissimi trainers, alcuni dei quali provenienti da Palermo e da Catania, stiamo già lavorando affinché l´evento abbia almeno il pari successo dell´anno scorso".



L´esperienza fitness prevede la camminata allenante per le vie della città, alternata alle diverse attività sportive a corpo libero proposte dai vari trainers partecipanti. In perfetto stile Street Workout, comandi degli istruttori e musica saranno trasmessi attraverso le cuffie wireless, per un impatto sonoro zero.



"Ancora una volta- chiarisce Sammartano- ci tengo a puntualizzare che gli esercizi che proponiamo sono accessibili a tutti. Si tratta infatti di esercizi fitness a corpo libero che non necessitano di particolare preparazione fisica. Invito dunque a partecipare anche i semplici curiosi, ovvero chi ha voglia di fare un´esperienza diversa, di fare con noi questa bella passeggiata allenante che permette anche di apprezzare le bellezze naturali e non che ci circondano, e di condividerle in maniera sana con un gruppo coinvolgente".



Lo start della passeggiata è previsto alle ore 10 da Corso Umberto, vicino al Bar Dolce Caffè. Sette le tappe del percorso fitness previste: Piazza Mokarta, Piazza della Repubblica, Piazza Plebiscito, Piazzale Quinci, Piazzale San Vito, Rotonda Lungomare San Vito e Lungomare Mazzini, infine ritorno in Piazza Mokarta e finale in Corso Umberto.



Come l´anno scorso, l´evento è patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo. Hanno aderito in qualità di trainers: Emanuele Sammartano, Giovanna Asaro, Sabrina Asaro, Giacomo D´Alberti, Agata Cusumano, Antonella Cusumano, Mimma Giacalone, Silvana Li Causi, Martina Lentini, Marzia Ventimiglia, Alessandra Calistro, Arianna Moncicci, Daniela Ciulla, Alfredo Sanfilippo, Giovanni Zuppardo



Per partecipare è necessaria la prenotazione delle cuffie (info al 380- 4787749).