Inserita in Cronaca il 28/02/2018 da Direttore CARABINIERI: DISSEQUESTRO PARZIALE DEI BENI DI VITTORIO MORACE Nella giornata di ieri i Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Trapani e Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di revoca parziale di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo.



Il provvedimento giudiziario odierno è stato adottato dall’Autorità Giudiziaria a seguito della rimodulazione del sequestro beni, operato sempre dagli uomini dell’Arma in data 6.02.2018, al fine di non oltrepassare la somma di euro 10.108.444,65 ritenuto valore complessivo dell’ingiusto profitto percepito dal MORACE.



Infatti, a conclusione degli accertamenti bancari, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di ulteriori liquidità, pari ad oltre 2 milioni e 400 mila euro rinvenuti sui conti correnti bancari riconducibili al MORACE Vittorio.



Si è quindi provveduto quindi al dissequestro e alla contestuale restituzione all’avente diritto:

- di un’autovettura;

- di un terreno agricolo sito in Caivano (NA);

- della quota di partecipazione in Trapani Calcio s.r.l. pari al 50% del capitale sociale;

- delle quote di partecipazione azionaria in Liberty Lines s.p.a. in misura tale da limitare il sequestro sul 75% del capitale sociale.