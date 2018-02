Inserita in Economia il 28/02/2018 da Direttore Rilanciare l´aeroporto di Trapani - Birgi, salvare la stagione turistica La decisione di Ryanair di abbandonare l´aeroporto di Trapani mantenendo soltanto quattro rotte e cancellandone diciotto mette una grave ipoteca negativa sulla prossima stagione turistica nel territorio trapanese. Se confermata, la decisione della compagnia low cost irlandese, dichiara Davide Ficarra candidato per Potere al Popolo nel collegio uninominale del Senato di Marsala, si tradurrà in oltre un milione di passeggeri in meno per il 2018, mille posti di lavoro in fumo più l´indotto ed in un danno enorme per l´intera economia trapanese e siciliana.



Occorre, fuori da qualsiasi retorica, rilanciare l´aeroporto Vincenzo Florio dopo una gestione fallimentare e sprovveduta della direzione di Airgest che ha portato al ricorso al Tar presentato dall´ Alitalia con il conseguente abbandono dello scalo trapanese da parte di Ryanair.



E´ necessario, sostiene l´esponente di Potere al Popolo, un rilancio vero dell´aerostazione trapanese che non può prescindere dalla trasformazione dell´intero aeroporto militare in uno scalo civile più grande e capace di attrarre nuovi vettori nazionali ed internazionali così da non sottostare ai diktat di Ryanair.



Potere al Popolo, sottolinea Ficarra, è l´unica organizzazione politica che chiede con fermezza la trasformazione dell´aeroporto militare in uno scalo interamente civile per evitarne chiusure repentine come avvenne nel 2011 durante la sciagurata guerra in Libia e per favorire lo sviluppo di un´economia di pace attraverso il traffico turistico e merci potenziale volano per l´economia agroalimentare trapanese.