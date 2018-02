Inserita in Economia il 27/02/2018 da Direttore I 380 alunni dell´I. C. RADICE PAPPALARDO di Castelvetrano visitano il Cioccofest che si è tenuto il 23 e il 24 febbraio 2018 Quest´anno ricorre il cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 68 devastò la valle del Belice. In tale occasione l´Ass Destinazione Gibellina, con il patrocinio del comune, ha invitato la scuola a partecipare all iniziativa.

L´invito è stato accolto dagli alunni che hanno partecipato numerosi nonostante le condizioni climatiche poco favorevoli.

Sono stati visitati i laboratori artigianali dei maestri Cioccolatieri di Modica, la cantina Orestiadi con il Barik Museum, il museo delle Trame Mediterranee della fondazione Orestiadi, il Museo della memoria viva e la "Cattedrale nel deserto" così denominata da alcuni giornalisiti.

Si ringraziano gli alunni per l´interesse mostrato, le famiglie per avere, ancora una volta accordato fiducia all´istituzione scolastica e gli organizzatori della manifestazioni per avere adattato e modificato i percorsi a causa delle condizioni metereologiche.