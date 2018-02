Inserita in Economia il 27/02/2018 da Direttore A Palermo "I Giornali di Strada" con l´UCSI Sicilia e l´Ordine dei Giornalisti “Siamo operai dell’informazione sociale, che provano a dare voce a chi non ha voce, e nello stesso tempo a costruire una rete di relazioni”. Lo hanno detto Serena Termini, redattrice dell’agenzia nazionale “Redattore Sociale” e responsabile della redazione di Palermo e Gabriella Virgillito, direttore responsabile di TelestradaPress, il primo giornale siciliano in cui i redattori sono uomini e donne senza dimora di Catania e Palermo ai giornalisti che hanno partecipato al corso di formazione per giornalisti che si è tenuto, sabato 24 febbraio, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia di Palermo.



Il seminario dal titolo"Giornali di Strada: Storia, identità, racconti e orizzonti futuri di queste straordinarie esperienze editoriali e sociali" è stato promosso dall’Ucsi Sicilia Unione Cattolica Stampa Italiana, con il patrocinio dell’Odg Sicilia e dal Cnog. Dopo i saluti iniziali il presidente dell’Ucsi Sicilia Domenico Interdonato e il consigliere nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo, hanno donato al vicepresidente dell’Ordine Salvatore Li Castri l’ultima copia della rivista trimestrale “Desk”, edita dall´Ucsi nazionale.

Il seminario, moderato dal giornalista Michelangelo Nasca, presidente sezione Ucsi di Palermo, ha affrontato i "Giornali di Strada", realtà editoriali poco conosciute con gli interventi del direttore di TelestradaPress Gabriella Virgillito e della redattrice dell’agenzia di stampa Redattore Sociale Serena Termini e l’intervento di don Paolo Buttiglieri, giornalista e Consulente Ecclesiastico Ucsi Sicilia, che ha parlato del linguaggio dei media in relazione alle fragilità: qual è e quale dovrebbe essere?”. Poi gli interventi del giornalista Salvatore Di Salvo, consigliere nazionale Ucsi e presidente provinciale di Siracusa e Domenico Interdonato, presidente Ucsi Sicilia. “TeleStradaPress” – ha detto Gabriella Virgillito – è una meravigliosa avventura e entrare in relazione con la persona rispettandone la dignità”.



A testimoniare il lavoro giornalistico di TelestradaPress è stato Vincenzo – una persona che ha vissuto per alcuni anni senza dimora, oggi componente la redazione di “TeleStradaPress” a Palermo – che ha testimoniato con semplicità l’attività partendo dall’esperienza personale.



“Sono soddisfatto – dichiara Domenico Interdonato, presidente Ucsi Sicilia – per la riuscita di questo momento formativo che, come Unione Cattolica Stampa Italiana, ci stiamo impegnando a far conoscere in Sicilia”. “Il giornalismo di strada – sottolinea Salvatore Di Salvo, consigliere nazionale Ucsi – è un’esperienza particolarmente bella e umanizzante, una modalità evangelica per entrare in relazione con gli ultimi”. Dopo Catania, Siracusa e Palermo, il corso di formazione farà tappa sabato 10 marzo 2018 a Messina, nel salone della Biblioteca Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, sita accanto alla chiesa della Madonna di Pompei di Viale Regina Margherita, 25 (Salita Via Delle Mura).