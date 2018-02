Inserita in Tempo libero il 24/02/2018 da Direttore Nasce a Roccapalumba la Sede di BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali Nasce a Roccapalumba la Sede di BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il gruppo, che conta più di cinquanta iscritti, ha tenuto l’assemblea dei soci per l’elezione degli organi sociali. Presidente della sezione cittadina è stato scelto all’unanimità Giovanni Pravatà, Vicepresidente Giovanna Albanese, mentre Segretario sarà Saverio Di Sparti, Economo Anna Maria Modica e Responsabile della formazione Giuseppa Maria Marretta. All’incontro erano presenti Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia e Rita la Monica Vicepresidente regionale di BCsicilia. Ricco e interessante il programma di attività per il 2018 predisposto dalla sezione locale di BCsicilia di Roccapalumba. Per l’anno in corso prevede, tra le altre iniziative, lo studio e la valorizzazione dell’interessante complesso geologico della Rocca, con il coinvolgimento delle istituzioni universitarie, inoltre la ricerca e la documentazione dei siti archeologici presenti nel territorio di Roccapalumba, ancora lo studio delle piante autoctone del territorio utilizzate nella medicina tradizionale popolare e infine in programma una Rassegna del teatro amatoriale in collaborazione con la F.I.T.A. Per informazioni: roccapalumba@bcsicilia.it. Tel. 339.3318793.