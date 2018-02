Inserita in Politica il 24/02/2018 da Direttore Si è tenuto sabato 24 febbraio, presso la sede di Scegli Trapani, la seconda lezione della Scuola di Formazione Politica sulla comunicazione. Tra i relatori il Presidente dell’emittente televisiva Telesud di Trapani Massimo Marino, l’avvocato ed esperto in comunicazione Massimiliano Fabio e l’esperto in comunicazione politica Nicola Capizzi.



"Continuano le lezioni della nostra Scuola di Formazione Politica - afferma il Presidente di Scegli Trapani, l´avv. Salvo D´Angelo - che mirano a formare sempre più i nostri iscritti e, auspico, i futuri amministratori di questa città. Successivamente alla presentazione della scuola di formazione politica, avvenuta lo scorso 19 gennaio ed inaugurata dall´Assessore regionale alla formazione, abbiamo tenuto prima una lezione sugli aspetti sociologici e sulle società partecipate ed adesso sulla comunicazione. Accingendosi sempre più alle elezioni amministrative, la prossima lezione verterà sugli aspetti burocratici per la candidatura al Consiglio Comunale. Il nostro obiettivo, conclude l´avv. Salvo D´Angelo, è quello di trasmettere concetti pratici che riguardano l´intero mondo della politica e, sembra, che la cittadinanza stia apprezzando".