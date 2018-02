Inserita in Politica il 24/02/2018 da Direttore Tiziana Pugliesi: «Porto, aeroporto e rete autostradali sono fondamentali per la nostra economia» L´avvocato Tiziana Pugliesi, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trapani per il centro destra, pone l´accento sull´importanza strategica del porto e dell´aeroporto di Trapani, delle reti stradali e ferroviarie per la crescita economica del territorio e per lo sviluppo del turismo, ma anche sugli sforzi da compiere per rendere queste infrastrutture più moderne, efficienti e competitive.



«Dobbiamo ripartire dal patrimonio di infrastrutture che abbiamo – afferma l´avvocato Pugliesi –, ma lo dobbiamo migliorare, dobbiamo fare di più e meglio! La mobilità delle persone e delle merci è un fattore di crescita e sviluppo importante per ogni territorio, e non possiamo pensare a delle programmazioni a breve termine, magari dettate dalla risoluzione delle contingenze. Il sistema dei trasporti mette in moto l´economia e assicura lo spostamento delle persone per lavoro, viaggi e turismo, e misura anche la modernità di un intero Paese. Abbiamo assistito inermi a questo stato di cose, ma adesso dobbiamo voltare pagina».