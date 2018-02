Inserita in Tempo libero il 24/02/2018 da Direttore Passaggio della Campana al Panathlon Club di Trapani Venerdì 23 Febbraio scorso, nel corso di una simpatica conviviale, c’è stato il passaggio

della campana tra il Presidente uscente Mario Brunamonti e il neo eletto Roald Lilli Vento.

Nel corso della serata, la Dott.ssa Margherita Ciotta, Dirigente dell’Istituto d’Istruzione

Superiore “S. Calvino - G. B. Amico”, ha intrattenuto i panathleti trapanesi con una interessante

relazione su “Scuola, Sport, Educazione al Lavoro e Prevenzione”; ciò anche in relazione al

nuovo indirizzo didattico legato allo Sport che ha voluto dare alla sua Scuola e al progetto “Lo

Sport aiuta a crescere”, la cui finalità principale è quella di lanciare una sfida cognitiva e

motivazionale all’alunno che si trova ad affrontare il proprio processo di crescita e di formazione.

In ordine alla prevenzione, la Dott.ssa Ciotta si è soffermata ad analizzare anche il triste

fenomeno dell’ozio, sedentarietà e obesità, che purtroppo caratterizza molti giovani.

Il neo Presidente Vento, ha confermato che le attività del Club per l’intero anno 2018,

saranno orientate ad affrontare la tematica della “Prevenzione nello Sport”, coinvolgendo nel

progetto le Istituzioni politiche, amministrative e sanitarie, la Scuola, il mondo dello sport e le

famiglie.