Inserita in Politica il 24/02/2018 da Direttore AVO Palermo: donati 150 libri ai reparti pediatrici degli ospedali Policlinico e Villa Sofia Cervello Continua senza sosta l’attività sociale di AVO Palermo. Il 23 febbraio 2018 nell’ambito di un progetto nazionale con le edizioni Paoline sono stati donati 150 libri ai reparti pediatrici degli ospedali Policlinico e Villa Sofia Cervello.

La Cerimonia della donazione è stata organizzata presso l’Aula Magna di Odontoiatria e Radiologia del Policlinico.

Erano presenti il Presidente AVO Palermo Andrea Monteleone, il Presidente di AVO Sicilia Cetty Moscatt che ha coordinato i rapporti con la casa editrice delle Paoline, il Commissario del Policlinico Fabrizio De Nicola che ha messo a disposizione gli spazzi necessari per realizzare questa bella iniziativa.

Il Direttore della Pediatria dell’Ospedale Cervello Nicola Cassata, il Direttore del Dipartimento materno infantile del Policlinico Giovanni Corsello, il Direttore della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica Fortunato Siracusa ed in rappresentanza della casa editrice Paoline, l’addetta stampa Suor Fernanda che ha illustrato il fine di questa iniziativa solidale del “Banco Editoriale” che quest’anno ha visto in prima linea Avo Palermo ed Avo Sicilia.

Avo Palermo svolge l’attività di volontariato all’interno del Policlinico ed il Commissario Fabrizio Da Nicola nell’occasione ha riconosciuto l’importante ruolo sociale svolto dai nostri volontari che a titolo totalmente gratuito prestano la loro opera di assistenza nei reparti per realizzare un percorso di umanizzazione delle cure.