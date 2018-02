Inserita in Politica il 24/02/2018 da Direttore La Uil Pensionati celebra il congresso territoriale “Insieme per rafforzare diritti e dignità dei pensionati” La Uil Pensionati celebra il congresso territoriale “Insieme per rafforzare diritti e dignità dei pensionati” ed elegge quali segretari provinciali Leonardo Falco e Vita Angileri, rispettivamente alla guida delle STU (Strutture Territoriali Uil Pensionati) denominate “Trapani Nord” e “Trapani Sud”.



I lavori congressuali, tenutisi presso la Uil di Trapani, hanno inoltre eletto i componenti delle due segreterie Maria Gabriella Corrao e Nicola Cannizzaro, Nino Ferro e Pietro Chirco e i delegati che parteciperanno al congresso della Uil di Trapani e al congresso regionale della Uil Pensionati, che si terrà a Enna il 26 e 27 aprile prossimi.



“L’impegno sul territorio – hanno affermato Falco e Angileri – proseguirà nel solco del lavoro già intrapreso in questi anni, dando maggiore impulso alle attività a tutela e sostegno dei nostri pensionati, risorse preziose per la società”.



Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale della Uil di Trapani Eugenio Tumbarello e il presidente nazionale del Caf Uil Giovanni Angileri, il segretario generale Uil Pensionati Sicilia Antonino Toscano e il segretario nazionale Uil Pensionati Oscar Capobianco.