Inserita in Politica il 24/02/2018 da Direttore Siciliani liberi Parteciperanno alla manifestazione di Sciacca a sostegno dei volontari Domenica 25 febbraio Palermo- Una delegazione di Siciliani Liberi sarà presente a Sciacca, dove domani è in programma una manifestazione organizzata dopo lo sterminio di decine di cani randagi, assassinati con cibo contaminato da veleno.

“I siciliani non possono accettare l’indifferenza delle istituzioni – dice il segretario politico del Movimento Siciliani Liberi, Ciro Lomonte- La Sicilia che immaginiamo vuole diventare un esempio di politica responsabile e fattiva che programmi una corretta gestione del territorio, regolamentandone e promuovendone la tutela, garantendo alla comunità i principali diritti, dalla sicurezza dei cittadini alla vita e al rispetto della dignità degli animali."

Il corteo dei manifestanti partirà da Piazza Friscia alle 15.00, si concluderà alle ore 17.45 davanti al Municipio in Piazza Scandaliato, dove osserverà un minuto di silenzio.