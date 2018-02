Inserita in Politica il 24/02/2018 da Direttore Roma, hotel Hilton Cavalieri, in via Cadlolo, 101, Federfarma presenta ai tremila farmacisti e ai leader politici nazionali il loro progetto Lunedì prossimo, 26 febbraio, alle ore 15, a Roma, presso l’hotel Hilton Cavalieri, in via Cadlolo, 101, il presidente Marco Cossolo e i vertici nazionali di Federfarma presenteranno, ai tremila farmacisti e ai leader politici nazionali che parteciperanno agli “Stati generali della farmacia italiana”, i progetti elaborati dalla Federazione nazionale per mantenere le farmacie indipendenti rispetto all’ingresso dei capitali privati, nonché le proposte volte a rendere il settore più competitivo, per rilanciarne il ruolo a supporto del Servizio sanitario nazionale e a tutela della salute dei cittadini.



Il palermitano Roberto Tobia, tesoriere nazionale di Federfarma, illustrerà le opportunità offerte dalla sperimentazione del modello di “Farmacia dei servizi”, finanziata con 36 milioni di euro in tre anni nella Legge di Bilancio 2018 e che potrebbe vedere coinvolta proprio la Regione siciliana, per conseguire notevoli risparmi migliorando al contempo le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nel campo della presa in carico dei pazienti cronici e nell’aderenza alle terapie.