Inserita in Cultura il 23/02/2018 da Direttore Tourist helper: la Pro Loco “Trapani Centro” cerca volontari per la processione dei Misteri 2018 Dare assistenza e informazioni ai tanti visitatori che affollano le vie in occasione della Processione dei Misteri di Trapani. Questo l´obiettivo della Pro Loco Trapani Centro, che, dopo il successo della scorsa edizione intende ripetere l’iniziativa dei Tourist Helper, dei veri e propri “assistenti” sul posto in grado di fornire informazioni turistiche e culturali per una fruizione più consapevole dell´evento.



Per questo motivo, anche per la Processione 2018, è stato pubblicato sul sito www.prolocotrapanicentro.it un avviso per la ricerca dei volontari. Una tradizione che vive da secoli come quella dei Misteri di Trapani, dalla valenza storica, culturale e religiosa, che rappresenta inoltre un´occasione di grande ricamo internazionale per la Città, merita infatti un´adeguata attenzione e un servizio di assistenza “on the road”.







“Cerchiamo persone maggiorenni e in grado di parlare almeno una lingua straniera che, con entusiasmo e competenza, siano in grado di valorizzare al meglio questa importante Manifestazione – si legge nell´avviso della ProLoco Trapani Centro - i volontari avranno la possibilità di partecipare ad un breve corso gratuito di formazione su storia e cultura locali, che fornirà strumenti e approfondimenti utili sulla Processione dei Misteri e il turismo locale”.







L´attività di volontariato si svolgerà nel corso e nei luoghi della Processione dei Misteri di Trapani nelle due giornate del 30 e 31 marzo 2018. I partecipanti si alterneranno in turni di 4 ore e saranno dotati di un volunteer kit (guida e cartina di Trapani, assicurazione).







Partecipare è semplice. Basta scaricare l´avviso sul sito www.prolocotrapanicentro.it ed inviarlo, adeguatamente compilato, via mail all´indirizzo info@prolocotrapanicentro.it entro e non oltre mercoledì 28 febbraio 2018.