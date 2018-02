Inserita in Cultura il 23/02/2018 da Direttore DAVIDE SHORTY: sabato 24 febbraio torna a Palermo con un live a I Candelai per festeggiare un anno esatto dall´uscita dell´album di debutto Dopo essersi esibito live in più di 40 date per “Lo Straniero Tour”, tra cui le aperture per Solange Knowles (con Serena Brancale ed Ainé) e Robert Glasper. Davide Shorty torna in Sicilia per due date. Sabato 24 febbraio sarà in concerto a I Candelai di Palermo (via dei Candelai, 65 – biglietto 8 euro in prevendita su Tick´s web o 10 euro al botteghino – ore 21.00) per festeggiare un anno esatto dall’uscita di "Straniero", suo primo album ufficiale uscito su etichetta Macro Beats e distribuito da A1 Entertainment, disponibile su iTunes, Spotify, in tutti i digital store e in formato cd e vinile in tutti i negozi di dischi. Oggi, invece, venerdì 23 febbraio, Davide si esibirà al Ma di Catania.







Davide (voce), che sarà accompagnato sul palco dalla sua “Straniero band” Claudio Guarcello alle tastiere, Emanuele Triglia al basso e Davide Savarese (batteria e voce), non vede l’ora di tornare ad esibirsi a Palermo: “vivere in valigia e vedere così tante persone cantare le mie canzoni è un’emozione inspiegabile a parole. Torno a Palermo per un concerto tutto mio per la prima volta dopo 4 anni, e sia io che i ragazzi della Straniero Band (senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile) non vediamo l´ora di dare del nostro meglio sul palco dei Candelai”





Davide Shorty è un cantautore, rapper e produttore siciliano che unisce la tecnica del rap alle melodie ed armonie del soul. Dopo aver fatto parte del gruppo Combomastas’ ed aver realizzato l’album da solista "Piccolo" (2007), il singolo "U Tagghiamu stu Palluni" (2008) e l´album "Shorty VS The Supa Produsa” (2010), nel 2010 si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale, immergendosi in una nuova lingua e in una città dall´immensa varietà culturale. Nel 2012 fonda la band Retrospective For Love. Il gruppo nasce dall´incontro con il chitarrista Alessandro La Barbera, il producer/pianista Gaba ed il bassista Agostino Collura (tutti rigorosamente palermitani). Ritrovatisi insieme a Londra ed ispirati dal sound hip hop e neo soul di artisti come The Roots, Robert Glasper, J Dilla, D´Angelo ed Erykah Badu, danno vita ad una vera e propria band, completata dalla collaborazione internazionale con la talentuosa cantante parigina Leslie Phillips. Nel corso di questi anni la band ha suonato in numerose venue di prestigio nel Regno Unito ed ha fatto da opening act per uno dei pionieri del neo soul, Bilal, e per la nuova promessa del neo soul, il neozelandese Jordan Rakei. “Retrospective For Love EP”(2014) è stato il loro debutto discografico tra hip-hop, soul, dub/reggae e la più pura sperimentazione seguito nel 2017 dal primo album ufficiale "Random Acitivities of A Heart" (su Wormfood Records). Alla fine del 2015 Davide partecipa alla nona edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e giudici con il suo indiscutibile talento e la sua grande tecnica vocale, che gli ha permesso di muoversi agevolmente tra diversi generi musicali classificandosi al terzo posto del talent in onda su Sky Uno. Il suo EP d´esordio "Davide Shorty" è composto da sei brani tra cui la hit “My Soul Trigger”, il primo singolo inedito scritto dallo stesso Davide con Chanty e Luca Chiaravalli, in rotazione sulle radio nazionali. La canzone, caratterizzata da influenze black e anglosassoni, rispecchia appieno l’anima soul del suo interprete, espressa attraverso un’innata dote vocale. "Straniero" è il suo primo album ufficiale, uscito il 24 febbraio 2017 per Macro Beats distribuito da A1 Entertainment. Lo Straniero Tour 2017 conta più di 40 date, tra cui le aperture per Solange Knowles (con Serena Brancale ed Ainé) e Robert Glasper. Davide è già a lavoro ad un secondo album da solista che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2018.