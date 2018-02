Inserita in Politica il 22/02/2018 da Direttore Sabato 24 Febbraio alle ore 11.00 presso il Cinema Diana - Trapani Il Movimento 5 Stelle presenta il Tour di Giancarlo Cancelleri Il Movimento 5 Stelle girerà tutta l´Italia in vista delle consultazioni elettorali #Politiche del prossimo 4 marzo, l’appuntamento di sabato sarà presso il Cinema Diana, incontri quelli del tour che i pentastellati stanno utilizzando per incontrare il maggior numero di persone, raccontando il loro programma di governo con degli eventi mirati che servono a diffondere progetti per il futuro del Paese .



Da anni come Movimento Cinque Stelle Trapani siamo presenti sul territorio con i banchetti informativi e gli incontri con i nostri portavoce per l´ascolto delle esigenze dei cittadini.



Vi aspettiamo quindi sabato 24 Febbraio alle 11:00 per approfondire i punti cardini del progetto "Cinque Stelle per l´Italia".



I cittadini avranno la possibilità di incontrare

Giancarlo Cancelleri, portavoce del M5S all´ARS,

Piera Aiello (prima Testimone di Giustizia in Italia), candidata M5S alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Sicilia Occidentale 08 (Trapani-Marsala),

Antonio Lombardo, candidato M5S alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Sicilia 1-02,

Vincenzo Maurizio Santangelo, candidato M5S al Senato nel collegio plurinominale Sicilia 1,

Francesco Mollame, candidato M5S al Senato nel collegio uninominale.



Non importa se sei un attivista o meno, tutti i cittadini hanno il diritto di chiedere a chi li rappresenterà come intenderanno governare!