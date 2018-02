Inserita in Cultura il 22/02/2018 da Direttore Vittorie dell´Alberghiero di Erice ai Campionati Italiani di cucina di Rimini Si è conclusa con successo l’esperienza di partecipazione delle due allieve dell’IPSEOA “I. e V. Florio” di Erice alla 3^ edizione dei Campionati Italiani di cucina della Federazione Italiana Cuochi di Rimini. Marta Savona e Stella Silvestro, entrambe della quarta classe dell’Istituto, accompagnate dal professor Antonino La Sala che le aveva assistite per un lungo percorso preparatorio durato 4 mesi, infatti, hanno ottenuto rispettivamente la medaglia di bronzo e quella d’argento, conquistando i due ambitissimi posti alla manifestazione “Beer Attraction”, sezione “Food Attraction”, presso il Rimini Expo Centre Italy.



Nella Categoria “Campionati della cucina italiana, concorso cucina calda, dessert da risorazione K2, junior”, Stella Silvestro ha ottenuto la medaglia d’argento con “Il giardino di Persefone”, e Marta Savona con il “Cremoso di ricotta in un ricordo di Erice”. Nel dettaglio Stella ha preparato un dessert ispirato a Persefone, a base di pisatcchio, miele di sulla, cassatelle e olio d’oliva della valli trapanesi, mentre Marta un dessert a base di ricotta, arance rosse, carrube e frutti di bosco. Le ragazze si sono distinte per la professionalità con cui hanno eseguito i piatti e il gusto.



Partecipavano al Concorso sei batterie di cuochi ogni 50 minuti per un totale di 50 partecipanti al giorno.



“Sono emozionata e grata alle ragazze per aver dato il meglio in una vetrina così importante – dice il dirigente scolastico, Pina Mandina - . Tornano a casa con il cuore pieno di emozioni e anche tanta stanchezza, ma con la consapevolezza di aver avuto un’occasione unica per partecipare ad una competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchef. Siamo fieri del risultato e delle competenze mostrate”.