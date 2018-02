Inserita in Cultura il 22/02/2018 da Direttore Sabato 24 febbraio al Complesso San Pietro di Marsala la presentazione del libro “La Partita Truccata” di Bulgarella e Di Girolamo Sabato 24 febbraio, alle ore 17.30, presso la “Sala Conferenze” del Complesso Monumentale San Pietro a Marsala, si terrà la presentazione del libro “La Partita Truccata”, edito da Rubettino, il libro denuncia dell’imprenditore Andrea Bulgarella e del giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo.



L’incontro, oltre ai due autori, vedrà la partecipazione del giornalista e scrittore Nicola Biondo e sarà moderato da Rossana Titone di Tp24.it.



Andrea Bulgarella, imprenditore di Trapani, a capo di uno dei più importanti gruppi alberghieri italiani, con l’aiuto di Giacomo Di Girolamo racconta tutta la sua vita imprenditoriale fatta di denunce e di tanti NO detti non solo a Cosa nostra, ma anche a chi chiede tangenti e “favori”.



"La Partita Truccata" è un libro testimonianza, un j’accuse senza mediazioni, che conduce il lettore in un viaggio nella palude della burocrazia, non solo della Sicilia, ma dell’Italia e del sistema di corruzione che la avvolge. Bulgarella racconta anche di una magistratura cieca, di sistema di favori, di carte truccate e complicità che ha deciso di denunciare.