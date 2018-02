Inserita in Economia il 21/02/2018 da Direttore “Insieme per rafforzare diritti e dignità dei pensionati” Domani il congresso territoriale Uil Pensionati Trapani Si terrà domani 22 febbraio 2018, a partire dalle 10, nei locali della Uil Trapani in via Nausica 53 il congresso territoriale della Uil Pensionati Trapani “Insieme per rafforzare diritti e dignità dei pensionati”.



A presiedere i lavori il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello. Relazionerà il segretario generale della Uil Pensionati Trapani Leonardo Falco. Seguiranno gli interventi del presidente nazionale del Caf Uil Giovanni Angileri e del segretario generale Uil Pensionati Sicilia Nino Toscano.



Concluderà i lavori il segretario nazionale Uil Pensionati Oscar Capobianco.