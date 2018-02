Inserita in Cultura il 21/02/2018 da Direttore Partanna aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno” ideata da Rai Radio2 Anche quest’anno Partanna aderirà alla 14esima edizione di “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’iniziativa, ideata da “Caterpillar”, lo storico programma di Rai Radio 2 che dal 2005 conduce una grande campagna radiofonica sull’importanza della razionalizzazione dei consumi energetici, si svolgerà il 23 febbraio. Tema di questa edizione sarà la bellezza del camminare e dell’andare a piedi. “Sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo” recita infatti lo slogan del team dell’emittente radiofonica che ogni anno chiede ai suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili alle 18,30 di un pomeriggio di febbraio.



Per sensibilizzare la città e dare il proprio sostegno all’iniziativa, che il Comune ha istituzionalizzato ufficialmente l’anno scorso, venerdì 23 febbraio, dopo il previsto raduno alle 18 in piazza Falcone e Borsellino, sarà spenta l’illuminazione pubblica nelle vie del centro dalle 18,30 alle 19,00. In concomitanza con lo spegnimento delle luci lungo le principali vie del paese si svolgerà una passeggiata serale alla quale è invitata tutta la cittadinanza. Il percorso si snoderà lungo via Vittorio Emanuele passando per via Vespri e il Castello Grifeo per poi risalire nuovamente e giungere in piazza Falcone e Borsellino.



Alla camminata, promossa grazie all’impegno dell’associazione sportiva “Nati stanchi runners” con il patrocinio del Comune, prenderanno parte i componenti dell’Avis, i club Fidapa e Rotary, gli Scout e gli studenti delle scuole partannesi di ogni ordine e grado. “Invito tutti i commercianti e i cittadini – afferma l’assessore Noemi Maggio – a partecipare all’iniziativa spegnendo le luci del proprio negozio o della propria abitazione e passeggiando con noi. Visto che l’obiettivo di questa edizione di ‘M’illumino di meno’ è quello di raggiungere simbolicamente la Luna a piedi e sono 555 milioni di passi c’è bisogno del contributo di tutti”. “Anche quest’anno - afferma il sindaco Nicolò Catania – vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sui danni provocati dalla dispersione energetica causata dai nostri consumi e sul fatto che risparmiare energia si può e si deve per il bene del nostro pianeta e delle future generazioni”.