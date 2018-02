Inserita in Economia il 21/02/2018 da Direttore Uiltec Trapani. Antonio Giaramita rieletto segretario generale di categoria Antonio Giaramita è stato confermato alla guida della Uiltec Trapani, il sindacato di categoria dei lavoratori operanti nei settori tessile, energia e chimica. E’ stato eletto ieri all’unanimità in occasione del 2° congresso territoriale Uiltec che si è svolto nei locali della Uil Trapani. Sono stati eletti, inoltre, a far parte della segreteria Giovanni Lombardino, Fabio Genna, Lorenzo Ponzo e Antonino Lo Iacono.



“Continueremo nel solco del lavoro già intrapreso – afferma Giaramida – rafforzando la nostra azione sui luoghi di lavoro, per dare la giusta dignità a ogni lavoratore”.



Presenti al congresso il segretario generale Uil Eugenio Tumbarello, il presidente nazionale Caf Uil Giovanni Angileri e la segretaria organizzativa Uiltec Sicilia Grazia Mazzè.