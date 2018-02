Inserita in Economia il 20/02/2018 da Direttore MAZARA DEL VALLO, SERVIZIO DI CATTURA RANDAGI E TRASFERIMENTO PRESSO STRUTTURA AUTORIZZATA L’Ufficio comunale Gare e Appalti ha provveduto ad aggiudicare, in via provvisoria, il Servizio di “cattura dei cani randagi, trasferimento presso rifugio autorizzato, ricovero, mantenimento e cure sanitarie veterinarie ordinarie, ivi compresa la cattura per 90 interventi”, per l’anno 2018.



Il servizio è stato affidato alla ditta Ri.Ca.Ra di Caltanissetta che ha offerto un ribasso dello 0,4% su importo complessivo dell’appalto di 208.488,00 euro al netto dell’IVA. L’aggiudicazione è stata fatta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta del minor prezzo.



Prosegue intanto con successo la campagna per l’adozione dei cani presenti al Rifugio Sanitario. Da quando sono online le immagini e le schede degli animali sono state già 12 le adozioni e migliaia i contatti alla pagina web che è costantemente aggiornata.