Inserita in Cultura il 20/02/2018 da Direttore Trapani, accoglienza turistica: il 26 febbraio l’incontro informativo gratuito “Welcome Cina” Si terrà lunedì 26 febbraio alle 16.30 presso il Centro di cultura gastronomica - Nuara Cook Sicily (via Bastioni 2 Trapani), l’incontro informativo “Welcome Cina”, per acquisire informazioni utili e buone pratiche per prepararsi ad accogliere i flussi turistici provenienti dall´Oriente.



L’iniziativa, totalmente gratuita, è organizzata da “Pro Loco Trapani Centro” e “Trapani Welcome”, ed è diretta agli operatori dell’accoglienza turistica ma anche a chi desidera informarsi su questo particolare tema.



L’Italia è una delle mete preferite dai turisti cinesi. Secondo la China Tourism Academy (CTA) l’Italia avrebbe ricevuto nel 2016 1,4 milioni di turisti provenienti dalla Cina. La nostra nazione sarebbe fra le più visitate in Europa, per questo è sempre più forte la necessità di porsi in maniera più accogliente verso i turisti cinesi implementando i servizi offerti.



L’incontro sarà curato da Andrea Agazzani, fondatore e CEO di NeedItaly, società di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In collegamento da Roma vi sarà Maria Salvati, di Jili Tour (incoming tour operator internazionale).