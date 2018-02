Inserita in Sport il 20/02/2018 da Direttore PESI : Oro e Nuovo Record del Mondo juniores per Donato Telesca! L’azzurro solleva 160 kg alla Coppa del Mondo di Dubai: 1° posto juniores per lui e 5° nel totale

Grandi soddisfazioni per l’Italia dalla Coppa del Mondo di Dubai! L’azzurrino Donato Telesca ha infatti conquistato l’oro juniores nella categoria 72 kg e ottenuto il nuovo record del mondo Junior sollevando in seconda prova 160 kg; un kg in più dei 159 che a dicembre gli erano già valsi il primato. Il diciannovenne di Pietragalla non solo ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria juniores ma ha anche centrato un ottimo quinto posto in classifica generale: dopo i 153 kg in prima prova, e i 160 in seconda, Telesca ha poi tentato i 163, giudicati però nulli. Dietro di lui si è piazzato il Capitano della squadra azzurra, Matteo Cattini, che ha chiuso la sua gara in settima posizione con una progressione di 137 kg, 141 kg e 144 kg.



“Siamo assolutamente convinti – dice a caldo il Presidente FIPE Antonio Urso – che il potenziale di Donato non si sia ancora espresso al massimo, e sono fiducioso che abbia delle capacità atletiche e personali di grandissimo livello. Per questo sono certo che possa fare la differenza nel percorso verso Tokyo 2020”.



In mattinata altra buona prova per Ludovico Forte, il terzo azzurro chiamato dal Direttore Tecnico Sandro Boraschi, che ha chiuso la sua prestazione in sesta posizione: per il pesista, che ha gareggiato nella categoria 65 kg, resta valida la prima prova a 134 kg, seguita da due nulli a 138 kg.



Tutte ottime prestazioni quelle mostrate dagli azzurri alla 9° Fazza World Para Powerlifting World Cup di Dubai, che fanno ben sperare il direttore tecnico Boraschi in vista degli Europei di maggio in Francia.