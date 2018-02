Inserita in Cultura il 20/02/2018 da Direttore Trapani, Biblioteca diocesana, i laboratori di questa settimana per i bambini Mercoledì 21 e venerdì 23 febbraio si terranno i prossimi appuntamenti con i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione “Il piccolo principe” della Biblioteca diocesana di Trapani (Seminario Vescovile via Cosenza, 90 ad Erice - Casa Santa).



Il tema scelto per i laboratori di lettura ad alta voce del mese di febbraio è "In compagnia di un libro non si è mai soli".



Ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà letta la storia “Chi trova un pinguino.." di Oliver Jeffers; mentre i bambini dai 6 agli 8 anni ascolteranno "I musicanti di Brema", una fiaba dei fratelli Grimm.







Per i bambini dai 3 ai 5 anni il laboratorio si terrà dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nei giorni di mercoledì e venerdì; per i bambini dai 6 agli 8 anni, invece, il laboratorio si terrà solo il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La partecipazione è gratuita. Al termine dei laboratori è possibile anche richiedere in prestito volumi da leggere a casa.