Inserita in Politica il 20/02/2018 da Direttore Politiche 2018. Portualità siciliana. Toni Scilla incontra l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone Nel pomeriggio di domani, mercoledì 21 febbraio, Toni Scilla (candidato al Senato candidato al Senato della Repubblica, circoscrizione uninominale Marsala) incontrerà presso la sede di Agripesca di Mazara del Vallo gli armatori associati per dibattere sulla questione del porto canale e sulle mille difficoltà che gli operatori stanno incontrando a causa dell’inefficienza dell’infrastruttura.



All’incontro parteciperanno l’Assessore Regionale infrastrutture e mobilità Marco Falcone ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, il Capitano di Fregata Maurizio Ricevuto.



Subito dopo, alle ore 17:00, Scilla e Falcone incontreranno la marineria di Marinella di Selinunte per definire l’intervento di risanamento del porticciolo peschereccio per il quale, nelle more che saranno attuate le soluzioni per il recupero definitivo, la Giunta regionale ha deliberato il provvedimento che rende disponibili 70 mila euro per predisporre un intervento straordinario per liberare l’infrastruttura dalle alghe e dall’insabbiamento.