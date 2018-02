Inserita in Cultura il 20/02/2018 da Direttore APPUNTAMENTI A MARSALA: DOMENICA 25 CONCERTO DI SERGIO CAMMARIERE Il prossimo weekend a Marsala sarà caratterizzato da diversi appuntamenti che si chiuderanno domenica 25 con il concerto di Sergio Cammariere, inserito nel programma della Stagione teatrale promossa dall´Amministrazione comunale. Dopo il suo recente duetto con Nina Zilli a Sanremo (dove conta due partecipazioni, con un terzo posto per “Tutto quello che un uomo”), parte dalla Sicilia il suo tour che farà tappa a Marsala domenica prossima. Compositore e interprete di raffinata intensità espressiva, Cammariere – si legge nella sua biografia - “ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E, soprattutto, una innata predisposizione per la composizione musicale e l’improvvisazione”. Sergio Cammariere ha pubblicato diversi album, è autore di colonne sonore per il cinema e collabora anche con il teatro.

Gli appuntamenti del weekend in città:





SABATO 24



- Palazzo VII Aprile (dalle ore 10) BOOK SHARING, baratto libri



- Associazione Otium (dalle ore 10) OPEN DAY, giornata esperienziale con Michel Hardy



- Complesso San Pietro (ore 17,30) LA PARTITA TRUCCATA, presentazione libro



- Convento del Carmine (ore 18) CHE RIMANGA TRA NOI, un piccolo dramma stralunato





DOMENICA 25



- Piazza della Vittoria (dalle ore 9,30) MARSALA IN MONGOLFIERA, volo vincolato



- Parco delle Cave (ore 10,30) DOMENICA IN CAVERNA, con percorso speleologico



- Convento del Carmine (ore 17) CHE RIMANGA TRA NOI, un piccolo dramma stralunato. Secondo spettacolo alle ore 18



- Teatro Impero (ore 18) SERGIO CAMMARIERE in Concerto