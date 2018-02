Inserita in Cultura il 20/02/2018 da Direttore “4 MARZO”. I Futura festeggiano il compleanno di Lucio Dalla con un concerto-omaggio al teatro Marcello Puglisi di Palermo Buon compleanno Lucio Dalla. Buon primo anno di vita Futura. Č una serata speciale quella della band tributo Lucio Dalla, che festeggia un anno di attività musicale, sempre all’insegna di uno dei più grandi cantautori italiani, con uno show intitolato “4 marzo” e che andrà in scena, appunto, domenica 4 marzo alle 21 al teatro Marcello Puglisi in viale Francia.







La band suonerà i più grandi successi di Dalla – che il 4 marzo 2018 avrebbe compiuto 75 anni - nei suoi arrangiamenti originali, con una formazione speciale. Sul palco: Giovanni Butticé alla voce, Carlo Cirri al piano e alle tastiere, Francesco Cavataio alle chitarre, Giuseppe Romano al basso, Ilaria Palazzo alla seconda voce, Stefano D’Amico alla batteria. A tutti loro si aggiungeranno: Marco Modesto alle tastiere e Agostino Amorello alle percussioni







In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani.







Per i biglietti contattare il 320 8495289 o il 324 6931329