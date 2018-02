Inserita in Politica il 19/02/2018 da Direttore Giorgia Meloni a Catania apre la sua campagna elettorale. “Siamo il movimento che sui temi del sud ha investito di più Una sala gremita e accesa ha accolto l’arrivo di Giorgia Meloni a Le Ciminiere di Catania, sede scelta dal partito Fratelli d’Italia per l’apertura ufficiale della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Catania scelta non a caso dal candidato premier, unica città del Sud in cui il presidente di Fratelli d’Italia è capolista con Milano e Roma, prescelta “per dare forza al Sud”, per le sue potenzialità logistiche, commerciali, climatiche, per unire e rappresentare tutti gli italiani.



In occasione dell’appuntamento di oggi Giorgia Meloni ha lanciato le candidature di Manlio Messina e Raffaele Stancanelli: il primo, coordinatore regionale di FdI, scelto come candidato alla Camera per l’uninominale Catania centro in rappresentanza di tutta la coalizione di centrodestra; il secondo, coordinatore di #DiventeràBellissima e regista della vittoria di Nello Musumeci alle scorse regionali, indicato per il Senato nel collegio catanese.



“Siamo il movimento che sui temi del sud, in termini di concretezza, ha investito di più. Tante proposte fatte e date altrettante risposte – ha dichiarato Giorgia Meloni. In Sicilia vogliamo parlare di lavoro, di tutela del Made in Sud, del nostro prodotto di qualità, di tutela delle aziende, di infrastrutture, di come non far scappare i giovani, difendere i nostri confini dalle immigrazioni incontrollate etc.. Speriamo di poter convincere i tanti indecisi a votare; siamo convinti di poterlo fare con la forza che qui in Sicilia è la forza dell’esperienza di Nello Musumeci e crediamo che questa esperienza siciliana possa essere di buon auspicio per un modello nazionale”.



“La Sicilia #diventeràbellissima – ha dichiarato Manlio Messina - ci abbiamo scommesso alle scorse elezioni regionali e adesso rilanciamo su tutto il paese perché tutta ‘l’Italia diventerà bellissima’. Oggi questo messaggio deve arrivare a tutte le altre regioni. Sono ottimista, ci riprenderemo questa terra, Catania e la Sicilia, dopo i disastri della giunta Bianco e dell’amministrazione Crocetta”.



Raffaele Stancanelli: “La vittoria di Nello Musumeci in Sicilia è un fatto importante, e di questo dobbiamo dare adito a Giorgia Meloni che per prima ci ha creduto”.