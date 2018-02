Inserita in Politica il 19/02/2018 da Direttore D’Angelo fra i cinque relatori al congresso di IdeaSicilia dell’assessore Lagalla Una platea di caratura regionale, sala strapiena con oltre cinquecentocento persone all’Hotel San Paolo di Palermo, con sindaci, deputati e assessori regionali. Ma anche primari, medici e docenti universitari. Come disse l’ex sottosegretario Mangiacavallo, qui c’è la Sicilia che dirige. Così, Idea Sicilia, il movimento politico dell’assessore Lagalla, ben rappresentato all’Ars e con due assessori in giunta Musumeci, ha presentato il programma. Fra i cinque relatori d’eccellenza guidati da Maurizio Scaglione direttore di Il Sicilia, Salvo D’Angelo, l’avvocato trapanese leader del movimento Scegli Trapani, accompagnato in sala da Enzo Iovino di Scegli Trapani Imprese. “Ho parlato della scuola di formazione politica di Scegli Trapani, del nostro movimento e dell’esigenza di cambiare facce su Trapani. La mia presenza - continua D’Angelo - vuole significare la presenza di una parte della città pronta a riscattare il proprio orgoglio trapanese, con gente nuova e competente, con un progetto concreto e con la voglia di portare alle urne i trapanesi, lasciando alle spalle il passato. L’area moderata - conclude - è quella che caratterizza il paese dal 1948. In questa logica, vince chi convince coloro che non hanno trovato un buon motivo per andare a votare.” I lavori del congresso sono stati chiusi dall’on. Roberto Lagalla, il quale si è soffermato su un nuovo modello politico di sviluppo. “Politica in franchising”. L’impegno sul territorio - ha argomentato l’Assessore - deve essere caratterizzato da un rischio d’impresa che qui è politico e che si concretizza con il metterci la faccia.