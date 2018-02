Inserita in Politica il 19/02/2018 da Direttore Peppe Bologna: " Io, trapanese, unico candidato sindaco per Trapani " "Sono stato il primo, e attualmente l´unico, ad ufficializzare la mia candidatura a sindaco di Trapani. Da quando l´ho fatto, non mi sono fermato un attimo. Ascoltare, comprendere, progettare. Sono questi i capisaldi su cui si basa il mio impegno; e i fatti lo dimostrano. Ho avviato una serie di incontri con le varie associazioni di categoria del territorio: Confindustria, Cgil, Confesercenti, Confagricoltura, Cna e Upia - Casartigiani. Sulla questione dell´aeroporto di Birgi e del blocco del bando di Airgest, mi sono fatto promotore di alcuni incontri tra Federalberghi e i nostri rappresentanti politici:

Santangelo, Pellegrino, Orrù, Gucciardi e Ruggirello. Ma non mi sono fermato qui, perché ho interloquito anche con il presidente di Enac, Vito Riggio. Ho cercato di comprendere meglio come funzioni il terzo settore, ossia il mondo dell´assistenza socio sanitaria per le persone con handicap, accorgendomi di come alcuni servizi non siano stati, ad oggi, messi a sistema. Ho affrontato i temi del lavoro, che manca, e dello sfruttamento dei lavoratori. Ho fatto realizzare tra le attività commerciali 1042 sondaggi per capire le esigenze dei commercianti e come migliorare alcuni servizi; iniziativa analoga, con 3100 persone intervistate, è stata rivolta ai cittadini di tutti i distretti, dai rioni popolari al centro storico alla periferia: acqua, immondizia, trasporti, strade ma anche eventi e cultura. Le loro risposte, e anche le loro non risposte, rappresentano per me un patrimonio importantissimo per il mio progetto elettorale. Ovviamente non mi fermo qui, continuerò a stare tra la gente, nelle strade e nelle piazze, ascoltando, capendo, progettando per la realizzazione di una "Nuova Città". Per quel che vedo sarò l´unico candidato sindaco, anche perché sono l´unico che ha completato il progetto e sono di Trapani".