Inserita in Politica il 19/02/2018 da Direttore Movimento Federalista Europeo Trapani, incontro sui temi dell’unità europea tra le rappresentanze locali di Art. 1 MDP Una “Dichiarazione politica congiunta” sui temi dell’unità europea tra le rappresentanze locali di Art. 1 MDP, che aderisce alla Lista Liberi e Uguali, e del Movimento Federalista Europeo è stata adottata a Trapani in un incontro tra il segretario comunale di Art. 1 MDP dott. Filippo Salerno e una delegazione del MFE guidata dal segretario della sezione capoluogo dott. Andrea Ilardi.



Nella Dichiarazione i due Movimenti si dichiarano concordi nel valutare che anche per evitare l’ulteriore diffusione dei recenti episodi di xenofobia ed esasperato nazionalismo occorre riportare alla sua centralità l’obiettivo della costruzione dell’Europa in senso sempre meno intergovernativo e sempre più comunitario, riducendo l’eccessiva preminenza dei governi nazionali nel sistema comunitario e ridando invece maggiori e più adeguati poteri al Parlamento europeo, come legittimo rappresentante degli interessi del Popolo europeo. Art. 1 MDP e MFE concordano anche sull’esigenza che per l’Italia risanamento finanziario e controllo dei flussi migratori non dovranno essere realizzati a scapito di salari, produttività e sicurezza sociale, ma in un quadro europeo complessivo in cui prevalga la visione di un’Europa più solidale e vicina alle fasce più deboli della popolazione.



«Siamo convinti, anche per la svolta europeista della Francia del presidente Macron - ha dichiarato il segretario di Art. 1 MDP dott. Salerno al termine dell’incontro – che si stanno finalmente realizzando le condizioni perché il 2018 sia un anno decisivo per il rilancio dell’Europa comunitaria: ed è anche per questo motivo che occorrerà che il governo italiano che uscirà dalle elezioni del 4 marzo prossimo sappia essere fra i Paesi dell’Unione quello più pronto per fare evolvere il processo di integrazione europea verso una direzione politica e federale».