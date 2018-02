Inserita in Politica il 18/02/2018 da Direttore PVU: 4 seggi di garanzia anche per i movimenti ed i partiti che non dovessero raggiungere tale soglia Una folla mista di aderenti, sostenitori , simpatizzanti e curiosi si è raccolta al bar San Francesco in via Sbarre Centrali a Reggio Calabria per ascoltare la presentazione del progetto politico del Partito Valore Umano e dei suoi candidati locali: Nino Roschetti, candidato alla camera dei deputati al collegio uninominale n.8 di Reggio Calabria e Gianfranco Sorbara, candidato al collegio plurinominale Calabria sud sempre alla camera. Dopo aver illustrato i punti più innovativi del programma politico nazionale che, peraltro, il prof. Nino Galloni, noto economista e portavoce politico di questo neonato partito sta diffondendo dettagliatamente, evidenziando in particolare le "ricette economiche" che pone in essere il PVU, i candidati si sono soffermati più specificatamente nei loro aspetti più pragmatici.

Innanzitutto i due si dichiarano di fatto gli unici candidati locali ,probabilmente in posizione utile, provenienti realmente dal territorio di Reggio e provincia;la vecchia partitocrazia infatti ha completamente umiliato la provincia di Reggio Calabria candidando, in modo ormai sistematico nelle prime posizioni solo donne e uomini di altre province o addirittura altre regioni e conterranei comunque lontani da queste terre ormai da parecchi anni.

Questo nuovo soggetto politico, che nasce dalla pancia di alcune tra le maggiori associazioni culturali e di volontariato d’Italia si pone l’obiettivo di ridare partecipazione ma soprattutto "dignità ai territori", nella piena libertà di scegliere i propri candidati. Infatti, sebbene la vecchia politica abbia prodotto una nuova legge elettorale senza preferenze, lo stesso ha preferito invece candidare in tutta Italia solo donne e uomini espressione della propria rete e dei collegi di appartenenza.

Altro aspetto importante del dibattito è stato il cosiddetto 3%: seppur nato da pochi mesi, questo partito conta più di 100.000 simpatizzanti e quindi i numeri che sembrano irraggiungibili diventano a portata di mano perché basterà solo che ogni iscritto raccolga quantomeno 10 consensi per poter superare ampiamente la soglia del 3%; oltre al fatto che questa legge prevede 4 seggi di garanzia anche per i movimenti ed i partiti che non dovessero raggiungere tale soglia.

Questo è un tema fondamentale sul quale riflettere poiche´ i detrattori o i poco informati, temendo questa forza giovane che sta trovando consensi in molti ambiti soprattutto perché lontana dai vecchi schieramenti e dai vecchi schemi, tenteranno di influenzare gli elettori sostenendo che la soglia dello sbarramento sarà improbabile e/o invalicabile, sottovalutando invece "l´onda d´urto" che il 4 marzo il Partito Valore Umano certamente produrrà, restituendo la passione per i temi della politica che oggi invece sono vissuti con troppo "distacco".