Inserita in Politica il 17/02/2018 da Direttore Paolo Ruggirello. «Ai cittadini dico di far valere il sentimento di territorialità» Oltre 250 persone hanno partecipato all’inaugurazione del comitato elettorale (via Osorio 24, Trapani) di Paolo Ruggirello, candidato per il Partito Democratico, al Senato, alle elezioni politiche del 4 marzo, nel collegio uninominale Sicilia 03 “Marsala” e nel collegio plurinominale Sicilia 01 “Palermo-Agrigento”. Erano presenti anche i colleghi di Partito Pamela Orrù, Davide Faraone, Luca Sammartino e Fabrizio Ferrara, oltre all’avvocato Massimo Zaccarini, rappresentante della lista “Insieme”. Presenti anche numerosi consiglieri comunali della provincia, vicini a Paolo Ruggirello.

«Tanti cittadini ed alcuni amici mi hanno spinto a lanciarmi in quest’avventura – ha detto Ruggirello -. Il Partito Democratico ha scelto di puntare su un candidato che ama la sua terra. Anche per questo, ce la metterò tutta. Bisognerà essere dinamici e propositivi. Agli elettori dico di essere se stessi, nelle urne, e di far valere il sentimento di territorialità. Dobbiamo difendere le nostre città e non consegnarle a chi non le conosce».

Nel corso del partecipato incontro, Ruggirello ha lanciato le sue proposte per il territorio. Oltre che sui temi del sociale, ha detto di voler puntare con decisione sulla difesa e sul rilancio del porto di Trapani e dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. A questo proposito, Ruggirello ha annunciato di voler prendere a modello lo scalo irlandese di Shannon, che è diventato uno dei maggiori poli turistici del proprio Paese grazie ad una politica di defiscalizzazione e sburocratizzazione attuata nella zona franca adiacente.