Inserita in Politica il 17/02/2018 da Direttore Trapani: dai un calcio al BULLISMO, partita della solidarietà Lunedi 19 febbraio prende il via la seconda edizione del progetto di sensibilizzazione contro il BULLISMO che la città di Trapani ospiterà con una serie di appuntamenti, infatti si partirà con il primo incontro FORUM formativo il 19 febbraio alle ore 10,30 presso l’Istituto Comprensivo Statale L. Bassi S. Catalano

All’incontro parteciperanno Dott. Francesco Lucido (Coordinatore Gruppo di Lavoro ASP Trapani Salute Mentale), Prof. Marilisa Figuccia (Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani), Vice Dirigente Dott. Francesco Re (Polizia Postale Sicilia Occidentale) inoltre saranno presenti le delegazioni delle formazioni della Pallacanestro Trapani ed il Trapani Calcio, che con la loro presenza si confronteranno con i giovani per parlare del Bullismo, inoltre saranno previste altri interventi durante il Forum tra cui la Prof.ssa Ornella Cottone in qualità di Dirigente Scolastica dell’Istituto che ospita il primo appuntamento in programma, ricordando che la giornata conclusiva sarà il 26 febbraio alle ore 10,00 allo Stadio Provinciale con la PARTITA DEL CUORE dove sono stati invitati tutte le scuole di Trapani e provincia